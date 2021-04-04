"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева

Фото: твиттер "Кубань 24"/Автор неизвестен

Руководство "Краснодара" утвердило отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Мусаев сам подал заявление об отставке по собственному желанию и клуб удовлетворил его просьбу. В ближайшие дни "Краснодар" объявит о назначении нового тренера.

37-летний Мусаев тренировал "Краснодар" с 2018 года. Под его руководством "быки" дважды завоевывали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и однажды выходили в групповой этап Лиги Чемпионов.

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