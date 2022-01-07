"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости с "Атлетико Минейро" по поводу перехода центрального защитника Хуниора Алонсо.

В ближайшие дни 28-летний парагваец прибудет в расположение "быков", пройдёт медобследование, после чего заключит с новым клубом контракт до июня 2025 года.

Ранее стало известно, что "Краснодар" заплатит за новичка 8 миллионов евро, ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.

Алонсо выступал за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года, сыграл 88 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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