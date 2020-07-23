"Краснодар" подтвердил уход двух игроков

Теги краснодарйон гудни фьолусонмануэл фернандеш

"Краснодар" подтвердил уход двух игроков

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.

Сообщается, что "быки" расстались с защитником Йоном Гудни Фьолусоном и хавбеком Мануэлом Фернандешем

С исландцем контракт был расторгнут по взаимному согласию, у португальца срок соглашения истёк по окончании сезона.

31-летний Фьолусон выступал за "Краснодар" с августа 2018 года (28 матчей, 0 голов), 34-летний Фернандеш - с сентября 2019 года (19 матчей, 3 гола)

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