"Краснодар" подтвердил уход двух игроков

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.

Сообщается, что "быки" расстались с защитником Йоном Гудни Фьолусоном и хавбеком Мануэлом Фернандешем.

С исландцем контракт был расторгнут по взаимному согласию, у португальца срок соглашения истёк по окончании сезона.

31-летний Фьолусон выступал за "Краснодар" с августа 2018 года (28 матчей, 0 голов), 34-летний Фернандеш - с сентября 2019 года (19 матчей, 3 гола)

Не пропустите: Жирков может перейти в "Краснодар". | http://soccernews.ru