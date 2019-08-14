"Краснодар" показал фото из раздевалки после исторической победы над "Порту"

"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Порту" (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Российский клуб одолел "драконов" по сумме двух встреч и впервые в своей истории вышел в раунд плей-офф.

За место в групповом турнире Лиги Чемпионов "Краснодар" теперь поспорит с греческим "Олимпиакосом".

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