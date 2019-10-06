"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Теги спартак москвакраснодар

"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Краснодара" поделилась фотографией с эмоциями футболистов после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

"С победой, "быки"!" - сообщается в Twitter краснодарского клуба.

Благодаря победе "Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре краснодарцы на выезде сыграют с московским "Динамо". Матч состоится 20 октября.

Не пропустите: Тренер "Спартака" сделал заявление после 5-го поражения подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Примеры

"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов