"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Краснодара" поделилась фотографией с эмоциями футболистов после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

"С победой, "быки"!" - сообщается в Twitter краснодарского клуба.

Благодаря победе "Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре краснодарцы на выезде сыграют с московским "Динамо". Матч состоится 20 октября.

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