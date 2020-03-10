"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фотографию из раздевалки после победы команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).

"Эмоции парней для тех, кто переживал. Спасибо за поддержку, друзья! 500 человек на гостевой трибуне "Открытие-Арены" и тысячи у экранов телевизоров. Эта победа для вас, "быки"!" - говорится в Instagram краснодарского клуба.

Благодаря победе "Краснодар" до шести очков сократил отставание от лидирующего "Зенита". В следующем туре краснодарцы на выезде встретятся с "Сочи". Матч состоится 15 марта.

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