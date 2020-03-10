"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Теги краснодарспартак москва

"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фотографию из раздевалки после победы команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).

"Эмоции парней для тех, кто переживал. Спасибо за поддержку, друзья! 500 человек на гостевой трибуне "Открытие-Арены" и тысячи у экранов телевизоров. Эта победа для вас, "быки"!" - говорится в Instagram краснодарского клуба. 

Благодаря победе "Краснодар" до шести очков сократил отставание от лидирующего "Зенита". В следующем туре краснодарцы на выезде встретятся с "Сочи". Матч состоится 15 марта.

Не пропустите: Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 марта

Главные новости дня: 9 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов