"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы в матче с "Трабзонспором"

Футболисты "Краснодара" отпраздновали победу в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором" (2:0). Пресс-служба краснодарского опубликовала в Twitter командную фотографию из раздевалки после матча.

"Winner’s. P. S. И пусть полотенце не в цвет", - говорится в сообщении клуба.

"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы в нынешнем сезоне. После трех туров клуб занимает третье место в турнирной таблице группы С. В 4-м туре российский клуб на своем поле сыграет с "Трабзонспором". Матч состоится 7 ноября.

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