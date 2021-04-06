"Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео)

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала видео первой тренировки команды под руководством нового главного тренера команды Виктора Гончаренко.

"Быки" готовятся к матчу с "Арсеналом", - говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале "Краснодара" в YouTube.

43-летний Гончаренко возглавил "Краснодар" 6 апреля, подписав с клубом контракт до лета 2023 года. На посту наставника "быков" он сменил ушедшего в отставку Мурада Мусаева.

Первый матч под руководством Гончаренко "Краснодар" проведет 11 апреля на выезде с тульским "Арсеналом".

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