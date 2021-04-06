"Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео)
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Краснодара" опубликовала видео первой тренировки команды под руководством нового главного тренера команды Виктора Гончаренко.
"Быки" готовятся к матчу с "Арсеналом", - говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале "Краснодара" в YouTube.
43-летний Гончаренко возглавил "Краснодар" 6 апреля, подписав с клубом контракт до лета 2023 года. На посту наставника "быков" он сменил ушедшего в отставку Мурада Мусаева.
Первый матч под руководством Гончаренко "Краснодар" проведет 11 апреля на выезде с тульским "Арсеналом".
Не пропустите: Червиченко ярко высказался о назначении Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Лента новостей
-
"Барселона" может избежать дополнительной 20-миллионной выплаты за Коутиньо
-
Флик может покинуть "Баварию"
-
Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
1
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео)
-
Пике может пропустить матч с "Реалом"
-
Легенда "Атлетико" завершил карьеру
-
Понсе может не сыграть с "Локомотивом"
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Локомотив", "Динамо" и "Анжи" получат выплаты от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
Куман ярко высказался об игре Дембеле
-
Федун попал в топ-20 богатейших людей России
-
"Уберите это!" Форвард "Рубина" Деспотович рассказал, что ему не нравится в России
-
"Фиорентина" еще не рассчиталась со "Спартаком" за трансфер Кокорина
-
Червиченко ярко высказался о назначении Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара"
-
Тухель рассказал о драке между игроками "Челси"
-
Акинфеев обратился к Магнуссону, который пропустит остаток сезона