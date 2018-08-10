"Краснодар" попрощался со Смоловым

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"Краснодар" попрощался со Смоловым

"Краснодар" попрощался с нападающим Фёдором Смоловым, который перешёл в московский "Локомотив".

"ФК "Краснодар" благодарит Фёдора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере" - говорится в публикации на официальном сайте "быков".

28-летний Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 года, сыграл 101 матч и забил 64 гола.

Не пропустите: Селюк прокомментировал переход Смолова в "Локомотив". | http://soccernews.ru

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