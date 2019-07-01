"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым

"Краснодар" обратился к РФС с просьбой не рассматривать вопрос о расторжении контракта с хавбеком Павлом Мамаевым до момента его личного присутствия. Об этом сообщает председатель палаты Виктор Березов.

"Палата по разрешению споров планировала рассмотреть дело Мамаева после 8 июля, о чем я заявил в прессе. Дело в том, что после того, как это сообщение появилось, мы получили ходатайство от "Краснодара", который и подал заявление в палату, с просьбой отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом до того момента, пока тот не сможет принять участие в заседании лично", - сказал Березов.

Соглашение футболиста с "Каснодаром" рассчитано др 31 декабря 2019 года.

Ранее Мамаев рассказал, чем хотел бы заниматься в колонии.

Напомним, что суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в ноябре этого года.

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