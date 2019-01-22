"Краснодар" потерпел поражение в товарищеском матче от клуба из Европы

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"Краснодар" потерпел поражение в товарищеском матче от клуба из Европы

"Краснодар" в товарищеском матче уступил швейцарскому "Базелю" со счетом 0:2. Победу швейцарцам принесли голы Кевина Буа и Эдера Баланты.

"Краснодар" (Россия) - "Базель" (Швейцария) - 0:2 (0:0)
Голы: Буа, 50 - 0:1, Баланта, 66 - 0:2

"Краснодар": Синицын, Фьолусон (Бородин, 69), Мартынович, Рамирес (Марков, 46), Петров (Куэва, 46), Перейра (Ольссон, 46), Каборе (Уткин, 61), Газинский (Голубев, 61), Классон (Сергеев, 46), Сулейманов (Игнатьев, 46), Ари (Мацукатов, 46)

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