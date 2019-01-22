"Краснодар" потерпел поражение в товарищеском матче от клуба из Европы
"Краснодар" в товарищеском матче уступил швейцарскому "Базелю" со счетом 0:2. Победу швейцарцам принесли голы Кевина Буа и Эдера Баланты.
"Краснодар" (Россия) - "Базель" (Швейцария) - 0:2 (0:0)
Голы: Буа, 50 - 0:1, Баланта, 66 - 0:2
"Краснодар": Синицын, Фьолусон (Бородин, 69), Мартынович, Рамирес (Марков, 46), Петров (Куэва, 46), Перейра (Ольссон, 46), Каборе (Уткин, 61), Газинский (Голубев, 61), Классон (Сергеев, 46), Сулейманов (Игнатьев, 46), Ари (Мацукатов, 46)
Не пропустите: ЦСКА одержал победу во втором подряд товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вырвано из контекста: Кокорин объяснил свою фразу о стаде баранов
-
"Реал" согласовал контракт с одним из лучших футболистов мира
-
"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина
-
Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти
-
Пропажа самолета с новичком "Кардиффа": появилась новая информация
Лента новостей
-
ЦСКА показал блестящий гол Набабкина в матче с "Мольде" (видео)
-
В ПСЖ приняли решение по трансферу Паредеса
-
ПСЖ нашел двух кандидатов на замену Мбаппе
-
"Зенит" включился в борьбу за защитника сборной России
-
Бенитес поставил жесткое условие перед "Ньюкаслом"
-
Мунир не сыграет с "Барселоной" в Кубке Испании: названа причина
-
Не могу поверить: отец пропавшего футболиста "Кардиффа" сделал заявление
-
"Краснодар" потерпел поражение в товарищеском матче от клуба из Европы
-
Вырвано из контекста: Кокорин объяснил свою фразу о стаде баранов
-
"Реал" согласовал контракт с одним из лучших футболистов мира
-
3
Боатенг после перехода в "Барселону" назвал лучшего игрока мира
-
Опытный спасатель сделал ужасный прогноз о судьбе пропавшего Салы
-
ЦСКА одержал победу во втором подряд товарищеском матче
-
Лидер чемпионата Турции креативно представил футболиста, похоронившего чемпионские надежды "Ливерпуля"
-
"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина
-
"Рубин" отправился на сбор в Турцию без опытного вратаря
-
Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль
-
"Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано
-
Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти
-
Игрок "Ростова" получил тяжелую травму в матче со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10