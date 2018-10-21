"Краснодар" потерпел сенсационное поражение от "Ахмата"

В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле потерпел поражение от "Ахмата". Единственный гол в середине второго тайма забил Исмаэл. Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на девятое место в Премьер-лиге, "Краснодар" остался на второй позиции.

"Краснодар" – "Ахмат" - 0:1 (0:0)

Гол: Исмаэл, 60 - 0:1

"Краснодар": Синицын, Спайич (Перейра, 65), Мартынович, Рамирес, Шишкин, Стоцкий, Газинский, Куэва, Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Ари (Игнатьев, 72).

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 88), Анхель, Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Думбия, Гащенков, Семенов, Мбенг (Бериша, 69).

Не пропустите: Новая неудача "красно-белых": "Спартак" дома уступил "Арсеналу". | http://soccernews.ru