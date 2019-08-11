"Краснодар" потерял основного форварда перед матчем с "Порту"
Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что он выбыл из строя на две недели из-за травмы.
"Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели", - приводят слова Ари российские СМИ.
Таким образом, форвард пропустит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту", который состоится 13 августа. В первой встрече португальский клуб победил со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне 33-летний Ари провел за "Краснодар" пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|10
|3
|ЦСКА Москва
|4
|9
|4
|Ростов
|4
|8
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Рубин
|5
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1