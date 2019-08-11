"Краснодар" потерял основного форварда перед матчем с "Порту"

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"Краснодар" потерял основного форварда перед матчем с "Порту"
Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что он выбыл из строя на две недели из-за травмы.

"Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели", - приводят слова Ари российские СМИ.

Таким образом, форвард пропустит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту", который состоится 13 августа. В первой встрече португальский клуб победил со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 33-летний Ари провел за "Краснодар" пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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