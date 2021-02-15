"Краснодар" потерял основного защитника на длительный срок
Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес выбыл из строя из-за травмы, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, футболист серьезно травмировал колено и уже перенес операцию. Сроки восстановления игрока могут составить несколько месяцев. "Краснодар" уже приступил к поиску замены эквадорцу.
26-летний Кристиан перешел в "Краснодар" в 2017 году из "Ференцвароша" за 1,5 миллиона евро. Всего он провел за российский клуб 135 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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