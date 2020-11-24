"Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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"Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

"Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв "Севилье" (1:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа.

"Краснодар" с одним очком занимает третье место в турнирной таблице группы Е, а в плей-офф вышли "Челси" и "Севилья", в активе которых по 10 очков.

Напомним, что в предыдущих матчах "Краснодар" проиграл "Севилье" (2:3) и "Челси" (0:4), а также сыграл вничью с "Ренном" (1:1).

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