"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Российский футбольный сезон (РФС) обнародовалл финансовые сведения о средствах, потраченных на развитие молодежного футбола клубами РПЛ.

Первую строчку в данном списке занял "Краснодар" – в сезоне-2019/20 его траты составляли 827 миллионов рублей, а в сезоне-2020/21 возросли до 860,6 миллионов рублей.

Второе место занимает "Зенит" с тратами в размере 681,8 миллионов рублей (было 578,8 млн), третье – московский "Локомотив" с 212,5 миллионов рублей (195,8 млн).

Московский "Спартак потратил на молодежь 168,6 миллионом, хотя до этого тратил 216,7 миллионов.

Меньше всего на молодежный футбол тратит "Сочи" – 32,9 миллиона рублей (14,6 млн).

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