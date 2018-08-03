"Краснодар" повесил ценник на Смолова

4 Теги краснодарфедор смолов

"Краснодар" повесил ценник на Смолова"Кранодар" повесил ценник на своего ведущего форварда Федора Смолова, информирует СЭ.

По сведениям издания, 28-летний нападающий может сменить команду уже этим летом. "Быки" будут готовы рассмотреть вариант с его продажей, если получат от потенциального покупателя предложение в размере не менее 10-ти миллионов евро. На такой шаг клуб был вынужден пойти в силу возраста игрока и истечения следующим летом сроком действия его контракта.

В прошлом сезоне Смолов забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за "Краснодар".

Напомним, отец Смолова сделал громкое заявление по ДТП с участием сына. | soccernews.ru

Комментарии
lovuha

посмотрите состав сборной Франции 2016 проиграли по физике финал но сейчас лет пять будет в сех выигрывать а я предсказал ЧМ по футболу и ставка сыграла за 10 дней до чемпионата я ее поставил

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lovuha

это в тату клоун Смолов как таких и берут в ЗМС это кино по мячу попасть не могут

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м

Кому он нужен?

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А

Тем более за 10 лямов, 3 максимум и то в рублях.

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