"Краснодар" повесил ценник на Смолова

"Кранодар" повесил ценник на своего ведущего форварда Федора Смолова, информирует СЭ.

По сведениям издания, 28-летний нападающий может сменить команду уже этим летом. "Быки" будут готовы рассмотреть вариант с его продажей, если получат от потенциального покупателя предложение в размере не менее 10-ти миллионов евро. На такой шаг клуб был вынужден пойти в силу возраста игрока и истечения следующим летом сроком действия его контракта.

В прошлом сезоне Смолов забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за "Краснодар".

Напомним, отец Смолова сделал громкое заявление по ДТП с участием сына. | soccernews.ru