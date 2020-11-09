"Краснодар" повторил худшую серию из поражений в истории клуба

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"Краснодар" повторил худшую серию из поражений в истории клуба

"Краснодар" уступил "Зениту" со счётом 1:3 в рамках 14-го тура РПЛ, проиграв пятый матч подряд.

Серия из пяти поражений  - это повторение клубного антирекорда "быков".

До "Зенита" подопечные Мурада Мусаева были побеждены "Спартаком", "Челси", "Ахматом" и "Севильей".

Следующий матч "Краснодар" проведёт 21 ноября против "Тамбова".

Не пропустите: Тренер "Краснодара" не исключил вероятность своей отставки. | http://soccernews.ru
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