"Краснодар" повторил клубный антирекорд

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" в гостях уступил "Валенсии" со счётом 1:2.

Таким образом, "быки" довели свою безвыигрышную серию до восьми поединков. Это повторение антирекорда клуба.

"Краснодар" в 2011 году потерпел пять поражения и трижды сыграл вничью. Сейчас же команда пять раз расходилась миром с соперниками и три раза проиграла.

Обновить антирекорд подопечные Мурада Мусаева могут уже в понедельник, если не победят "Оренбург" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Не пропустите: Два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч с "Валенсией". | http://soccernews.ru