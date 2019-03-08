"Краснодар" повторил клубный антирекорд
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" в гостях уступил "Валенсии" со счётом 1:2.
Таким образом, "быки" довели свою безвыигрышную серию до восьми поединков. Это повторение антирекорда клуба.
"Краснодар" в 2011 году потерпел пять поражения и трижды сыграл вничью. Сейчас же команда пять раз расходилась миром с соперниками и три раза проиграла.
Обновить антирекорд подопечные Мурада Мусаева могут уже в понедельник, если не победят "Оренбург" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Не пропустите: Два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч с "Валенсией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
"Волгоград-Арена" - лучший стадион 2018 года, ещё два российских сооружения - в тройке
Лента новостей
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
-
Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет
-
Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины
-
Венгер может получить работу в ФИФА
-
"Краснодар" повторил клубный антирекорд
-
Иско принёс извинения игрокам "Реала"
-
Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода
-
Неймар отправился на очередное медобследование
-
Головин назвал российских футболистов, которым стоит попробовать свои силы в европейских клубах
-
Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
1
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
Селюк назвал игрока, который жизненно необходим "Спартаку"
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11