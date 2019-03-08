"Краснодар" повторил клубный антирекорд

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"Краснодар" повторил клубный антирекорд

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" в гостях уступил "Валенсии" со счётом 1:2.

Таким образом, "быки" довели свою безвыигрышную серию до восьми поединков. Это повторение антирекорда клуба.

"Краснодар" в 2011 году потерпел пять поражения и трижды сыграл вничью. Сейчас же команда пять раз расходилась миром с соперниками и три раза проиграла.

Обновить антирекорд подопечные Мурада Мусаева могут уже в понедельник, если не победят "Оренбург" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Не пропустите: Два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч с "Валенсией". | http://soccernews.ru

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