"Краснодар" повторил свой антирекорд

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

Завершился сезон 20/21 РПЛ, по итогам которого "Краснодар" финишировал на 10-м месте, набрав в 30 играх всего 41 очко.

Это худший результат клуба в истории наравне с сезоном 2012/13, когда "Краснодар" занял 10-е место.

Напомним, что после первой части сезона клуб уволил Мурада Мусаева и назначил Виктор Гончаренко на пост главного тренера.

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