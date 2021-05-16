"Краснодар" повторил свой антирекорд
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
Завершился сезон 20/21 РПЛ, по итогам которого "Краснодар" финишировал на 10-м месте, набрав в 30 играх всего 41 очко.
Это худший результат клуба в истории наравне с сезоном 2012/13, когда "Краснодар" занял 10-е место.
Напомним, что после первой части сезона клуб уволил Мурада Мусаева и назначил Виктор Гончаренко на пост главного тренера.
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