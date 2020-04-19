"Краснодар" поздравил де Вильену с рождением первенца

У хавбека "Краснодара" Тонни де Вильена родился первый ребенок. Футболист с супругой назвали мальчика Фьючером.

"Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий "бык", - написала пресс-служба "Краснодара"

Поздравляем Тонни Вильену с рождением первенца!



Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер



Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык» pic.twitter.com/FT44bti07T — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 19, 2020

В текущем розыгрыше 25-летний полузащитник забил 2 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах чемпионата России.

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