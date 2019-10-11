"Краснодар" поздравил Комличенко с дебютом за сборную России
"Краснодар" в соцсети поздравил форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко с дебютом за сборную России в матче 7-го тура отбора Евро-2020 с Шотландией (4:0).
24-летний нападающий вышел на поле на 86 минуте, заменив капитана Артема Дзюбу. После матча футболист сказал, что насладился этими 5-ю минутами на поле.
Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей @FCK_Academy,дебютировавшим в составе @TeamRussia!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 октября 2019 г.
В матче отбора к #Евро2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86 минуте,заменив Артёма Дзюбу
Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе @TeamRussia pic.twitter.com/kj1UERHnOZ
"Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России", - написала пресс-служба клуба.
Комличенко - воспитанник "Краснодрара". В 2013 году дебютировал за вторую команду клуба. С 2017 года выступает за "Младу Болеслав".
Не пропустите: Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки
-
Премьер-министр России Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией
-
Главные новости дня: 10 октября
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
Лента новостей
-
"Краснодар" поздравил Комличенко с дебютом за сборную России
-
Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
-
Рондон помог Венесуэле разгромить Боливию в товарищеском матче
-
Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за "Реал"
-
Гильерме: "Хотим теперь победить Кипр на выезде"
-
У Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки
-
Люк де Йонг поделился впечатлениями от игры с Северной Ирландией
-
Экс-тренер "Ростова" рассказал, что думает о сборной Кипра
-
Азар заявил, что сборная Бельгии должна выиграть все матчи в группе
-
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против Шотландии
-
Мартинес подвел итоги матча сборной Бельгии с Сан-Марино
-
"Интер" и "Милан" включились в борьбу за Ракитича
-
Дзюба: "Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?"
-
Премьер-министр России Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией
-
Черчесов: "Не надо страховаться, надо рисковать"
-
Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Головин высказался о разгромной победе сборной России
-
Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче
-
России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8