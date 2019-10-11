"Краснодар" поздравил Комличенко с дебютом за сборную России

"Краснодар" в соцсети поздравил форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко с дебютом за сборную России в матче 7-го тура отбора Евро-2020 с Шотландией (4:0).

24-летний нападающий вышел на поле на 86 минуте, заменив капитана Артема Дзюбу. После матча футболист сказал, что насладился этими 5-ю минутами на поле.

Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей @FCK_Academy,дебютировавшим в составе @TeamRussia!



В матче отбора к #Евро2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86 минуте,заменив Артёма Дзюбу



Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе @TeamRussia pic.twitter.com/kj1UERHnOZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 октября 2019 г.

"Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России", - написала пресс-служба клуба.

Комличенко - воспитанник "Краснодрара". В 2013 году дебютировал за вторую команду клуба. С 2017 года выступает за "Младу Болеслав".

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