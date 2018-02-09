"Краснодар" поздравил Смолова с днём рождения

Теги краснодарфедор смолов

"Краснодар" поздравил Смолова с днём рождения

"Краснодар" поздравил нападающего Фёдора Смолова с днём рождения. Сегодня российскому бомбардиру исполняется 28 лет.

"И ещё один именинник у нас сегодня! И какой! Нападающему "Краснодара" и сборной России Фёдору Смолову сегодня исполняется 28 лет! Желаем Фёдору забивать! Как можно больше забивать красивых, важных, определяющих голов за чёрно-зелёных!" - гласит текст поздравления, опубликованный в инстаграме "быков".

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