"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения
"Краснодар" поздравил свой домашний стадион с четырехлетием.
"Прекрасен от рассвета до заката и наоборот. С днeм рождения, любимый дом", - говорится в заявлении клуба.
Прекрасен от рассвета до заката и наоборот— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 9, 2020
С днём рождения, любимый дом pic.twitter.com/XUlrVJf7bY
Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году и получил от УЕФА четыре звезды. Вместимость арены составляет более 35 тысяч человек.
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