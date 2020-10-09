"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения

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"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения

"Краснодар" поздравил свой домашний стадион с четырехлетием.

"Прекрасен от рассвета до заката и наоборот. С днeм рождения, любимый дом", - говорится в заявлении клуба.

Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году и получил от УЕФА четыре звезды. Вместимость арены составляет более 35 тысяч человек.

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