"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения

"Краснодар" поздравил свой домашний стадион с четырехлетием.

"Прекрасен от рассвета до заката и наоборот. С днeм рождения, любимый дом", - говорится в заявлении клуба.

Прекрасен от рассвета до заката и наоборот



С днём рождения, любимый дом pic.twitter.com/XUlrVJf7bY — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 9, 2020

Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году и получил от УЕФА четыре звезды. Вместимость арены составляет более 35 тысяч человек.

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