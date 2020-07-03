"Краснодар" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Ростовом"

"Краснодар" недоволен действиями судей во время матча 25-го тура РПЛ против "Ростова", который завершился ничьей 1:1.

По информации "Рейтинга Букмекеров", "быки" официально обратились в РФС с требованием разобраться в работе арбитра Виталия Мешкова.

У краснодарского клуба есть ряд претензий по фиксации фолов, в частности, в эпизоде со штрафным, после розыгрыша которого "жёлто-синие" заработали пенальти.

Между тем, "Ростов" жаловаться на судейство не стал, хотя спорные моменты не в их пользу также были.

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