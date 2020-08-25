"Краснодар" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Уралом"

"Краснодар" направил жалобу в судейско-экспертную комиссию при президенте РФС, пишет "Чемпионат".

По информации источника, "быки" требуют разбирательства по поводу работы бригады арбитра Евгения Турбина в матче 4-го тура РПЛ против "Урала".

В кубанском клубе считают, что в игре было 11 спорных эпизодов.

Напомним, что "Урал" победил "Краснодар" со счётом 1:0.

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