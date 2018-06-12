"Краснодар" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии

"Краснодар" нацелился на полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, информирует Radio Continental.

По сведениям источника, "быки" уже сделали предложение аргентинскому гранду о продаже 25-летнего хавбека в размере 12-ти миллионов евро.

Отметим, что права на колумбийца принадлежат "Порту", однако в конце года "Ривер Плейт" будет иметь право выкупа контракта игрока за 3,5 миллиона евро.

Также на Кинтеро претендует московский "Локомотив".

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