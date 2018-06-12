"Краснодар" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, информирует Radio Continental.
По сведениям источника, "быки" уже сделали предложение аргентинскому гранду о продаже 25-летнего хавбека в размере 12-ти миллионов евро.
Отметим, что права на колумбийца принадлежат "Порту", однако в конце года "Ривер Плейт" будет иметь право выкупа контракта игрока за 3,5 миллиона евро.
Также на Кинтеро претендует московский "Локомотив".
Не пропустите: "Локомотив" не ведет переговоров с Фернандешем о продлении контракта. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018
-
Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
-
Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25