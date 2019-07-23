"Краснодар" предложил более 10 миллионов евро за французского хавбека

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"Краснодар" предложил более 10 миллионов евро за французского хавбека

"Краснодар" хочет купить полузащитника "Сент-Этьена" Реми Кабелла, сообщает But Football Club.

По сведениям издания, краснодарский клуб предложил за футболиста более 10 миллионов евро. При этом самому хавбеку в "Краснодаре" готовы заплатить девять миллионов евро за три года. Такая зарплата в два раза превышает нынешний оклад. Француз уже попросил руководство клуба отпустить его в Россию.

29-летний Кабелла выступает за "Сент-Этьен" с 2018 года. Всего за французский клуб он провел 64 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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