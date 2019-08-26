"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"

Теги мануэл фернандешкраснодар

"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"

"Краснодар" готов приобрести полузащитника Мануэла Фернандеша. Клуб предложил португальцу контракт по схеме "1+1". Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

Напомним, Фернандеш ждал предложения от "Локомотива", однако клуб так и не связался с футболистом. 

На данный момент он тренируется в Лиссабоне по индивидуальной программе.

В чемпионате России португалец провел 103 матча, в которых забил 25 голов и сделал 22 ассиста.

А еще: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу| http://soccernews.ru
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