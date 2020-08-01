"Краснодар" предложил реформу касательно аренды футболистов в РПЛ

Клубам РПЛ могут запретить вносить в арендные соглашения игроков пункт о неучастии в очных матчах с командой, которой принадлежит его контракт.

Соответствующие изменения в регламент турнира предложил принять "Краснодар", пишет "Рейтинг Букмекеров".

В стане "быков" считают, что действующие правила нарушают спортивный принцип и позволяют третьим клубам влиять на результаты матчей.

"Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с "родным" клубом на поле не появляются", - пояснил позицию "Краснодара" генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует уже через неделю, поэтому поправку нужно разработать в максимально сжатые сроки.

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