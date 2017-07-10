"Краснодар" представил форму на новый сезон

"Краснодар" на официальной странице в социальной сети представил комплект домашней и гостевой формы на следующий сезон.

Основная форма "быков" выполнена в традиционном черно-зеленом цвете, а гостевой комплект – в белом цвете.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбольный клуб «Краснодар» совместно с техническим партнером PUMA представляет домашнюю и гостевую экипировку команды на сезон 2017/2018! pic.twitter.com/K4XpWMWUcl — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июля 2017 г.

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