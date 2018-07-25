"Краснодар" представил форму на новый сезон

"Краснодар" на официальном сайте представил форму на новый сезон.

Домашний комплект экипировки выполнен в традиционных для "быков": зеленом и черном цветах, а гостевой – в белом.

В стартовом туре чемпионата России-2018/19 "Краснодар" будет играть с "Рубином" в Казани.

Матч состоится 29 июля. Начало – 19.00 по московскому времени.

Читайте: Участники ЧМ-2018 вернулись в расположение "Краснодара" | http://soccernews.ru