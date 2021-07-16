"Краснодар" представил форму на следующий сезон
"Краснодар" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Домашний комплект выполнен в тёмно-зелёном цвете, выездной - в ярко-бирюзовом. Экипировка изготовлена из переработанного полиэстера.
Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.
Не пропустите: "Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон. | http://soccernews.ru
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