"Краснодар" представил форму на следующий сезон

"Краснодар" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в тёмно-зелёном цвете, выездной - в ярко-бирюзовом. Экипировка изготовлена из переработанного полиэстера.

Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.

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