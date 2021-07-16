"Краснодар" представил форму на следующий сезон

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"Краснодар" представил форму на следующий сезон

"Краснодар" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в тёмно-зелёном цвете, выездной - в ярко-бирюзовом. Экипировка изготовлена из переработанного полиэстера.

Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.

Не пропустите: "Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон. | http://soccernews.ru
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