"Краснодар" представил клубный гимн (видео)

Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что у клуба появился свой гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.

"Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун!" - говорится в твиттере краснодарского клуба.

Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

Немецкий кинокомпозитор Циммер известен по музыке к таким известным фильмам, как "Принц Египта", "Гладиатор", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар", "Пираты Карибского моря", "Темный рыцарь", "Шерлок Холмс" и другие.

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