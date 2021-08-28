"Краснодар" представил клубный гимн (видео)
Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что у клуба появился свой гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.
"Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун!" - говорится в твиттере краснодарского клуба.
Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh
Немецкий кинокомпозитор Циммер известен по музыке к таким известным фильмам, как "Принц Египта", "Гладиатор", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар", "Пираты Карибского моря", "Темный рыцарь", "Шерлок Холмс" и другие.
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