"Краснодар" представил новую форму

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"Краснодар" представил новую форму

"Краснодар" презентовал третий комплект формы на сезон 2018/2019. Выполнена она техническим партнером клуба фирмой Puma.

"Третий комплект "Краснодара" выполнен в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством – дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зелёные полосы – абсолютно новая модель получила лаконичное и безукоризненное исполнение", – гласит заявление клуба.

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