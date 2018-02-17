"Краснодар" представил сборную десятилетия

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"Краснодар" представил сборную десятилетия

Футбольный клуб "Краснодар" путём опроса болельщиков составил символическую команду десятилетия.

Клуб, созданный в 2008 году, уже сумел добиться выхода в финал Кубка России (2013/2014), завоевал бронзовые медали РФПЛ (2014/2015) и сыграл в 1/8 финала Лиги Европы (2016/2017).

Дрим-тим "Краснодара" выглядит следующим образом:

Напомним, что главный творец успехов "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что не покинет клуб. | http://soccernews.ru

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