"Краснодар" представил сборную десятилетия

Футбольный клуб "Краснодар" путём опроса болельщиков составил символическую команду десятилетия.

Клуб, созданный в 2008 году, уже сумел добиться выхода в финал Кубка России (2013/2014), завоевал бронзовые медали РФПЛ (2014/2015) и сыграл в 1/8 финала Лиги Европы (2016/2017).

Дрим-тим "Краснодара" выглядит следующим образом:

Напомним, что главный творец успехов "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что не покинет клуб. | http://soccernews.ru