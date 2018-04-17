"Краснодар" претендует на бельгийского хавбека

"Краснодар" хочет купить полузащитника "Олимпиакоса" Вадиса Оджиджу-Офое, сообщает Sport Witness.

По информации источника, "быки" готовы побороться за 29-летнего бельгийца с английским "Лидсом". Сумма возможного трансфера оценивается в два миллиона евро.

Стоит отметить, что "Краснодар" интересовался опытным хавбеком ещё прошлым летом, однако тогда российскому клубу не удалось убедить футболиста перебраться в РФПЛ.

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