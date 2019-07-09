"Краснодар" презентовал новую форму

"Краснодар" провёл презентацию новой формы, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в классическом сочетании чёрного цвета и калейдоскопического представления зелёного, а гостевой - в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении.

Технический спонсор "быков" - компания Puma.

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