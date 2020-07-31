"Краснодар" презентовал новую форму

"Краснодар" показал новые комплекты домашней и гостевой формы на следующий сезон.

В родных стенах "быки" будут играть в традиционной зелёной расцветке.

В выездных играх у футболистов южан будет экипировка белого цвета.

Технический спонсор клуба - компания Puma.

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