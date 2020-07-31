"Краснодар" презентовал новую форму

Теги краснодар

"Краснодар" презентовал новую форму

"Краснодар" показал новые комплекты домашней и гостевой формы на следующий сезон.

В родных стенах "быки" будут играть в традиционной зелёной расцветке.

В выездных играх у футболистов южан будет экипировка белого цвета.

Технический спонсор клуба - компания Puma.

Не пропустите: Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов