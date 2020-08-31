"Краснодар" презентовал новую резервную форму

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фотографии третьей формы команды на сезон 2020/21.

Комплект выполнен в чёрном цвете и украшен геометрическим узором, эмблема - неоново-жёлтого оттенка.

Технический спонсор "быков" - компания Puma.

"Краснодар" неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, набрав всего 8 очков в 6 турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

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