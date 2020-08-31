"Краснодар" презентовал новую резервную форму

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"Краснодар" презентовал новую резервную форму

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фотографии третьей формы команды на сезон 2020/21.

Комплект выполнен в чёрном цвете и украшен геометрическим узором, эмблема - неоново-жёлтого оттенка. 

Технический спонсор "быков" - компания Puma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас тебе захочется ускорить приближение кубковых матчей Совместно с PUMA @pumarussia мы представляем третий комплект формы сезона 2020/21. Его планируется использовать преимущественно в кубковых играх В основу дизайна этой формы легли всё те же асимметрические элементы, которые использованы в домашнем и выездном комплектах. Лёгкий крой и современный «дышащий» материал остаются верной приметой клубной экипировки Новая форма уже в продаже в нашем интернет-магазине и официальном клубном магазине на Восточно-Кругликовской 10 А, а также в онлайн-магазине Puma. Цена оригинальной игровой футболки третьего комплекта составляет 5990 рублей.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

"Краснодар" неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, набрав всего 8 очков в 6 турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

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