"Краснодар" прибыл на матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом
"Краснодар" прилетел в Грецию на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом, утверждает пресс-служба "быков".
Парни в Греции ✌️ Полет прошел в штатном режиме— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 29, 2020
Увидимся вечером на предматчевой тренировке #ПАОККраснодар #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/nfYBq5qYdn
В объектив камеры попал шведский форвард Маркус Берг, который должен пропустить игру из-за повреждения. Также матч могут пропустить нападающий Вандерсона и защитники Сергей Петров и Кайю.
Встреча состоится завтра, 30 сентября, и начнется в 22:00 (мск).
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