"Краснодар" прибыл на матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом

"Краснодар" прилетел в Грецию на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом, утверждает пресс-служба "быков".

В объектив камеры попал шведский форвард Маркус Берг, который должен пропустить игру из-за повреждения. Также матч могут пропустить нападающий Вандерсона и защитники Сергей Петров и Кайю.

Встреча состоится завтра, 30 сентября, и начнется в 22:00 (мск).

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