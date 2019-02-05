"Краснодар" принял важное решение по Мамаеву перед матчами плей-офф Лиги Европы
"Краснодар" не включил полузащитника Павла Мамаева в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
В 1/16 финала российский клуб встретится с немецкий "Байером". Первый матч состоится в Краснодаре 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.
Напомним, что в данный момент 30-летний Мамаев содержится под стражей в СИЗО "Бутырка". Футболист обвиняется в избиении нескольких человек в Москве вместе со своим другом нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким. В результате их действия пострадали гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель Виталий Соловчук.
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