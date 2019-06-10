"Краснодар" приобрел хавбека "Рубина"

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"Краснодар" приобрел хавбека "Рубина"

"Краснодар" оформил трансфер хавбека "Рубина" Руслана Камболова.

Как сообщает твиттер клуба, с 29-летним игроком было подписано двухлетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Камболов провел 29 игр, однако результативными действиями не отличился.

Отметим, что Камболов стал лучшим футболистом РПЛ по количеству отборов (70) в сезоне 2018/19.

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