"Краснодар" призывает к реформированию Кубка России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в Кубке России могут произойти изменения.

"Краснодар" предложил вернуться к двухматчевому противостоянию в Кубке России. Теперь, мы будем решать, как вместить эти игры в календарь. Клубы РФПЛ считают, что нужно проводить по две игры, начиная со стадии 1/16 финала" - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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