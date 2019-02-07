"Краснодар" продал Куэву в бразильский клуб

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"Краснодар" продал Куэву в бразильский клуб

Хавбек "Краснодар" Кристиан Куэва перешел в "Сантос".

Сообщается, что "Краснодар" заработал на трансфере игрока около 6 миллионов евро. Куэва выступал за "быков" с лета 2018 года.

В этом сезоне 27-летний перуанец провел 23 игры, в которых отметился одним забитым мячом.

Отметим, что в прошедшем сезоне "Сантос" финишировал на 10-й позиции в бразильской Серии А.

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