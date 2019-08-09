"Краснодар" продал рекордное количество абонементов. Об этом сообщается в твиттере "быков".

По данным источника, клуб продал 13550 абонементов. В прошлом сезоне "Краснодар" реализовал 13000 сезонных билетов.

Отметим, что абонементы "быков" дают гарантированные месте на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи "горожан".

В 5-ом туре РПЛ "Краснодар" сыграет с "Рубином". Матч состоится завтра, 10 августа.

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