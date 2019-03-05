"Краснодар" продлил контракт с 20-летним вратарём

"Краснодар" продлил контракт с вратарём Матвеем Сафоновым, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, стороны заключили новое долгосрочное соглашение, условия которого пока не разглашаются.

20-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду дебютировал в августе 2017 года.

Всего в составе "быков" голкипер провёл 9 матчей и пропустил 7 голов.

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