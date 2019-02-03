"Краснодар" продлил контракт с Синицыным
Андрей Синицын продолжит карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщают "Известия".
Клуб продлил контракт с 30-летним голкипером еще на 2,5 года.
"Его контракт с "Краснодаром" уже продлен. Новое соглашение будет действовать еще два с половиной года", - сказал агент игрока Александр Толстиков.
Футболист перешел в "Краснодар" из "Енисея" в 2012 году. В нынешнем сезоне Синицын провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10