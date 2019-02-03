"Краснодар" продлил контракт с Синицыным

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"Краснодар" продлил контракт с Синицыным

Андрей Синицын продолжит карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщают "Известия".

Клуб продлил контракт с 30-летним голкипером еще на 2,5 года.

"Его контракт с "Краснодаром" уже продлен. Новое соглашение будет действовать еще два с половиной года", - сказал агент игрока Александр Толстиков.

Футболист перешел в "Краснодар" из "Енисея" в 2012 году. В нынешнем сезоне Синицын провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей.

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