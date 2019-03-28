"Краснодар" продлил контракт с Сулеймановым

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом, сообщают российские СМИ.

По данным источника, подписание нового соглашения форварда с клубом состоялось в тот же день, когда "Краснодар" продлил контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Срок нового контракта не разглашается.

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Всего за краснодарский клуб он провел 30 матчей, в которых забил девять голов.

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