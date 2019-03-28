"Краснодар" продлил контракт с Сулеймановым

Теги краснодармагомед-шапи сулейманов

"Краснодар" продлил контракт с Сулеймановым

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом, сообщают российские СМИ.

По данным источника, подписание нового соглашения форварда с клубом состоялось в тот же день, когда "Краснодар" продлил контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Срок нового контракта не разглашается.

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Всего за краснодарский клуб он провел 30 матчей, в которых забил девять голов. 

Не пропустите: Савин выставил на аукцион манекен, который сбил Заболотный. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"

"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов