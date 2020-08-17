"Краснодар" продлил контракт с Вандерсоном Масиэлом

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"Краснодар" продлил контракт с Вандерсоном Масиэлом

Форвард "Краснодара" Вандерсон Масиэл продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего игрока с "быками" рассчитано до 2024 года.

Нынешний контракт нападающего был до лета 2022 года.

Футболист выступает в "Краснодаре" с 2017 года. За это время он провел 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

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